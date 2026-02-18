Un nuovo sportello dedicato ai caregiver è stato aperto oggi, perché molte persone si sentono sopraffatte dal ruolo di assistenza senza ricevere supporto concreto. Queste famiglie spesso affrontano quotidianamente problemi senza conoscere le risorse disponibili, rischiando di perdere di vista i propri bisogni. Un esempio concreto è una donna che si prende cura del marito malato e fatica a trovare momenti di respiro.

Aiutare chi in famiglia è in difficoltà senza essere un ‘fantasma’ con un peso sulle spalle che annulla la propria vita, il lavoro, gli affetti. Serve aiuto. Il Comune di Vigarano Mainarda ha deciso di aprire uno sportello dedicato ai ‘Cargiver’ in Municipio. E questo tempo di atti, organizzazione e burocrazia e dai prossimi mesi, con la primavera, diventerà realtà. Il ‘caregiver’ non è semplicemente qualcuno che presta assistenza ad un famigliare, ma chi accetta di farsi "scudo" tra la fragilità di una persona amata e spesso l’indifferenza del mondo. Ecco perché non si può essere lasciati soli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Uno sportello per caregiver: "Necessità reale"

Nasce lo “Sportello per assistenti familiari”, nuovo servizio a sostegno di famiglie e caregiverDal 16 febbraio entra in funzione nel Distretto socio-sanitario di Riccione un nuovo servizio chiamato “Sportello per assistenti familiari”.

Chiesa e la Juventus, nostalgia o necessità? Perché il ritorno è più un’idea romantica che un’operazione realeLa possibilità di un ritorno di Alessandro Del Piero alla Juventus suscita spesso dibattiti tra tifosi e addetti ai lavori.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.