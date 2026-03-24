Gino Paoli e i 63 anni con un proiettile nel petto | Mi sono sparato perché avevo tutto ma non sentivo più niente

Nel maggio del 1962, una fotografia ritrae un giovane artista a Ostia. A distanza di oltre sei decenni, l’artista ha raccontato di aver tentato il suicidio un anno dopo, nel 1963, sparandosi al petto con un proiettile. Ha dichiarato di aver agito perché, pur avendo tutto, non riusciva a sentire nulla. La vicenda è stata resa nota in un’intervista recente.

La foto qui sopra è datata 25 maggio 1962 ed è stata scattata a Ostia. Solo un anno dopo, l’11 luglio del 1963, Gino Paoli sparò quel proiettile che poi, per i restanti 63 anni, gli è rimasto accanto al cuore, come un promemoria di quell’abisso davanti al quale il cantautore genovese si era trovato quella notte in via Byron, nella sua Genova. Un abisso che aveva già conosciuto abbastanza da vicino: «Io di amici che si sono tolti la vita ne ho avuti tanti – aveva raccontato nel suo libro Cosa farò da grande, pubblicato nel settembre 2025 -: Luigi Tenco. Enzo Trapani. Sergio Sandrini. Il saxofonista De Angelis, che ha riempito di sangue una stanza d’albergo a Londra. 🔗 Leggi su Open.online

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