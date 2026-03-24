Gino Paoli è deceduto oggi all’età di 91 anni. Noto cantautore, compositore e autore, nel corso della sua carriera ha condiviso pubblicamente anche episodi legati a comportamenti rischiosi, tra cui il consumo di droghe, il fumo di sigarette e l’abuso di alcol. In un convegno di medici, aveva dichiarato di aver bevuto una bottiglia al giorno per vent’anni e di aver assunto droghe, commentando con ironia sulla propria sopravvivenza.

Gino Paoli è morto oggi 24 marzo a 91 anni. Cantautore, compositore e autore, negli anni ha raccontato più volte anche il lato più estremo della sua vita. In una lunga e recente intervista, tra riflessioni sulla morte, ricordi personali e provocazioni, era tornato su tutto: il tentato suicidio, gli amori, il rapporto con il desiderio e con gli eccessi. Sempre con lo stesso tono, diretto, ironico, mai indulgente verso sé stesso. A colpire era soprattutto il modo in cui parlava della vecchiaia e della sopravvivenza: “Il mio rapporto con la vita a 90 anni? È lo stesso di sempre. Vita e morte stavano insieme prima e lo sono anche adesso. Ogni giorno che vivi è un giorno in meno, ciò che vivi oggi non lo vivrai mai più. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho detto a un convegno di medici che per vent’anni ho scolato una bottiglia al giorno, assunto droghe, fumato due pacchetti di sigarette. Essere vivo? Culo”: quella volta che Gino Paoli parlò ai geriatri

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Ci lascia Gino Paoli. Un pezzo enorme della nostra cultura popolare, capace di trasformare la vita quotidiana in poesia e melodia. Le sue canzoni, con parole semplici e vere, hanno accompagnato intere generazioni. Le mie condoglianze alla sua famiglia e a x.com