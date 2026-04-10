La questione dello stretto di Hormuz resta al centro di tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran, con posizioni opposte sulla sua gestione. Gli Stati Uniti chiedono la riapertura dello stretto senza condizioni, mentre Teheran insiste sulla sovranità iraniana e su un pedaggio per il transito, con i proventi destinati alla ricostruzione. Le divergenze sulle modalità di gestione riflettono le differenti visioni di ciascun paese sul futuro dell’area.

I punti relativi ad Hormuz del piano di pace per il Medio Oriente divergono nelle varie versioni: secondo Washington lo stretto va riaperto, per Teheran questo avverrà ma sotto sovranità iraniana e con il pagamento di un pedaggio i cui proventi sarebbero destinati alla ricostruzione. Stranamente, le reazioni statunitensi all’assurda pretesa iraniana sono state improntate a realismo: il presidente Trump ha addirittura ipotizzato una joint venture Usa-Iran per spartire i proventi dimenticando forse che nel 1802 il presidente Jefferson inviò una squadra navale a bombardare il Pasha di Tripoli che chiedeva un tributo per navigare davanti alle sue acque. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Fino a quando sarà tollerato il caos di Hormuz? Il commento di Caffio

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