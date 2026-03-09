L'offerta di lavoro a Napoli fa discutere | 800 euro al mese per 8 ore al giorno e bisogna sorridere
A Napoli circola un annuncio di lavoro che sta attirando molte attenzioni: si propone un impiego con uno stipendio di 800 euro mensili, previsto per otto ore di lavoro giornaliere e cinque giorni alla settimana, inclusi i festivi. La proposta ha generato molte reazioni tra i cittadini, che si sono confrontati sulla richiesta di lavorare anche durante le festività e sulla retribuzione offerta.
Annuncio di lavoro choc a Napoli: 800 euro al mese, per 5 giorni a settimana, compresi i festivi. Borrelli (Avs): "Basta lucrare sulle persone". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Chiara, ricercatrice a Milano: “Con 1800 euro al mese non posso vivere qui, ogni giorno tre ore da pendolare”La storia di Chiara a Fanpage: "A Milano, con uno stipendio normale, può abitare solo chi ha una famiglia alle spalle.
“Lavoro 7 giorni su 7 per circa 11 ore al giorno” i racconti dei rider di Deliveroo sfruttati. “Fino a 150 km al giorno per 3,77 euro a consegna”“Inizio il servizio, loggandomi all’app, alle ore 11 del mattino e finisco alle ore 22.
