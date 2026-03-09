L'offerta di lavoro a Napoli fa discutere | 800 euro al mese per 8 ore al giorno e bisogna sorridere

A Napoli circola un annuncio di lavoro che sta attirando molte attenzioni: si propone un impiego con uno stipendio di 800 euro mensili, previsto per otto ore di lavoro giornaliere e cinque giorni alla settimana, inclusi i festivi. La proposta ha generato molte reazioni tra i cittadini, che si sono confrontati sulla richiesta di lavorare anche durante le festività e sulla retribuzione offerta.