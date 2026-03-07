Missili a 2 milioni di dollari droni a 20.000 | la guerra dei conti che l’Iran sta vincendo

Le forze militari dell’Iran dispongono di missili dal valore di circa 2 milioni di dollari ciascuno e di droni che costano circa 20.000 dollari. I generali dei paesi del Golfo monitorano attentamente le nuove traiettorie di attacco, chiedendosi ogni notte quanto possa durare la resistenza. La questione del costo delle difese si fa sempre più pressante e concreta.

C’è una domanda che i generali del Golfo si fanno ogni notte, mentre i radar tracciano nuove traiettorie in arrivo: quanto ci costa resistere? La risposta è scomoda. Un intercettore PAC-3 MSE, il cuore del sistema Patriot, costa tra 4 e 6 milioni di dollari. Un intercettore THAAD supera i 10 milioni. Dall’altra parte, un drone Shahed-136 iraniano, il tipo più utilizzato negli ultimi giorni, costa tra 20.000 e 50.000 dollari. Un missile balistico a corto raggio come lo Zolfaghar, largamente impiegato da Teheran, si aggira tra 500.000 e 1 milione di dollari. La matematica è brutale: per abbattere un drone da 30.000 dollari, il Golfo spende un intercettore da 4 milioni. 🔗 Leggi su It.insideover.com

