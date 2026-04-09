Casaleggio finisce con l' auto nel fosso | morto un uomo

Un'auto è finita in un fosso tra Mosezzo e Casaleggio, provocando la morte di un uomo di 58 anni residente nella zona. L’incidente è avvenuto in un tratto di strada tra i due comuni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare l’uomo. Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.