Casaleggio finisce con l' auto nel fosso | morto un uomo

Da novaratoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'auto è finita in un fosso tra Mosezzo e Casaleggio, provocando la morte di un uomo di 58 anni residente nella zona. L’incidente è avvenuto in un tratto di strada tra i due comuni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare l’uomo. Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

Con l'auto finisce in un fosso fra Mosezzo e Casaleggio: è morto così Davide Mafezzoni, 58enne di Casaleggio, conosciuto sul territorio.A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti lungo la strada Provinciale 12 dopo le 5 del mattino di ieri, mercoledì 8 aprile: a bordo vi era Mafezzoni, privo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Leggi anche: Perde il controllo dell'auto e finisce nel fosso: uomo in gravissime condizioni

Auto sbanda e finisce nel fosso, morto il conducente. A bordo anche fratello e sorella: lui le salva la vitaViareggio, 14 febbraio 2026 – Incidente mortale a Montramito, nel comune di Massarosa.

Argomenti più discussi: Finisce con l’auto dentro al fosso a Casaleggio, il corpo senza vita viene scoperto solo all’alba; Casaleggio scarica il M5S: Valori finiti, Conte starebbe bene nel Pd; Incendio in un'area agricola di Casaleggio, il vento complica l'operazione: il video dell'intervento; Idrogeno, la sfida nell’Unione europea passa da San Maurizio d’Opaglio.

Finisce con l’auto dentro al fosso a Casaleggio, il corpo senza vita viene scoperto solo all’albaDavide Mafezzoni, aveva 58 anni, lascia due figli ... msn.com

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.