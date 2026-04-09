Casaleggio finisce con l' auto nel fosso | morto un uomo
Un'auto è finita in un fosso tra Mosezzo e Casaleggio, provocando la morte di un uomo di 58 anni residente nella zona. L’incidente è avvenuto in un tratto di strada tra i due comuni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare l’uomo. Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.
Con l'auto finisce in un fosso fra Mosezzo e Casaleggio: è morto così Davide Mafezzoni, 58enne di Casaleggio, conosciuto sul territorio.A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti lungo la strada Provinciale 12 dopo le 5 del mattino di ieri, mercoledì 8 aprile: a bordo vi era Mafezzoni, privo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Leggi anche: Perde il controllo dell'auto e finisce nel fosso: uomo in gravissime condizioni
Auto sbanda e finisce nel fosso, morto il conducente. A bordo anche fratello e sorella: lui le salva la vitaViareggio, 14 febbraio 2026 – Incidente mortale a Montramito, nel comune di Massarosa.
Argomenti più discussi: Finisce con l’auto dentro al fosso a Casaleggio, il corpo senza vita viene scoperto solo all’alba; Casaleggio scarica il M5S: Valori finiti, Conte starebbe bene nel Pd; Incendio in un'area agricola di Casaleggio, il vento complica l'operazione: il video dell'intervento; Idrogeno, la sfida nell’Unione europea passa da San Maurizio d’Opaglio.
Finisce con l’auto dentro al fosso a Casaleggio, il corpo senza vita viene scoperto solo all’albaDavide Mafezzoni, aveva 58 anni, lascia due figli ... msn.com
DAVIDE CASALEGGIO: IL MOVIMENTO CINQUESTELLE CAMBIARE NOME E SIMBOLO PUÒ ESSERE UN ATTO DI... x.com
Davide Casaleggio: "Penso che il modo migliore di rispettare la storia del Movimento 5 Stelle sia chiarire che si tratta di una grandiosa avventura con valori che oggi non esistono più. C’è una sentenza del Tribunale di Genova che chiarisce che il logo non è di - facebook.com facebook