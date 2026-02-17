Siglato rinnovo del contratto integrativo per i lavoratori di Just Eat c' è anche la tutela legale in caso di aggressione

Just Eat Italia ha rinnovato il contratto integrativo, che sarà in vigore fino al 31 dicembre 2027. La firma è arrivata dopo settimane di trattative tra i rappresentanti dei dipendenti e l’azienda. Tra le novità, c’è anche l’introduzione di una tutela legale specifica in caso di aggressioni sul lavoro. La firma è stata confermata dalla Fit Cisl, che ha seguito da vicino la trattativa.

Rinnovo siglato per il contratto integrativo Just Eat Italia, valido fino al 31 dicembre 2027. Lo rende noto la Fit Cisl. «Per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro - fa present il segretario di Piacenza, Salvatore Buono - l'intesa prevede elementi nuovi: pianificazione settimanale dei.