Elio Germano, nato nel 1980 a Roma, è uno degli attori più noti della sua generazione. La sua filmografia include titoli come

U no, Nessuno, Centomila Elio Germano: l’attore romano nato nel 1980 e tra i più apprezzati della sua generazione è un artista che da sempre ama percorrere strade non convenzionali. È stato un pittore maledetto e geniale in Volevo Nascondermi, un poeta malinconico e immortale in Il giovane favoloso, persino un politico italiano di immane grandezza ( La grande ambizione). La sua coerente filmografia dimostra di non aver mai scelto ruoli per compiacere il pubblico ma per sperimentare, trasformarsi, diventare un tutt’uno con il suo personaggio anche a costo di fallire. Il Molise che (r)esiste: Elio Germano sui sentieri della transumanza in “Ritorno al tratturo” X Leggi anche › Elio Germano: «Ho scelto la vita reale, non virtuale» Film di Elio Germano: tutti i titoli, l’ultimo, i più belli. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Filmografia scelta di Elio Germano: i titoli migliori di un attore che ama sempre stupire

Elio Germano sfida Hitler e Mussolini: concluse le riprese de L’uomo che poteva cambiare il mondoSi sono ufficialmente concluse le riprese de L’uomo che poteva cambiare il mondo, la nuova ambiziosa co-produzione europea diretta da Anne...

"La guerra com’è": Elio Germano e Teho Teardo portano a teatro l'esperienza di Gino StradaLunedì 16 febbraio va in scena al Teatro Masini di Faenza “La guerra com’è” dove la voce intensa di Elio Germano incontra la musica di Teho Teardo...

Si parla di: 'Ritorno al Tratturo', il dilemma delle Aree Interne.

Tre ciotole, il film: Elio Germano e Alba Rohrwacher commuovono già nella clipUn bacio sussurrato, una frase che resta nella memoria: «You must remember this – a kiss is still a kiss…». Bastano pochi secondi per spalancare il cuore di Tre ciotole, il film diretto da Isabel ... iodonna.it

Berlinguer: La grande ambizione con Elio Germano arriva in TV, stasera su Sky CinemaIl film di Andrea Segre con Elio Germano, vincitore di due David di Donatello, debutta in prima TV stasera lunedì 26 maggio su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW. NOTIZIA di GIORGIA SDEI — ... movieplayer.it