Elio Germano sfida Hitler e Mussolini | concluse le riprese de L’uomo che poteva cambiare il mondo

Elio Germano ha portato a termine le riprese de *L’uomo che poteva cambiare il mondo*, un film che lo vede sfidare i ruoli storici di Hitler e Mussolini, anche grazie a una scena in cui interpreta un personaggio che mette in discussione le loro scelte politiche. La pellicola, diretta da Anne Paulicevich, si distingue per aver coinvolto attori di diverse nazionalità e per aver girato alcune sequenze in location storiche italiane ancora riconoscibili.

Si sono ufficialmente concluse le riprese de L'uomo che poteva cambiare il mondo, la nuova ambiziosa co-produzione europea diretta da Anne Paulicevich. La sceneggiatrice di Tango Libre e Working Girls (film candidato all'Oscar nel 2020) firma qui il suo secondo lungometraggio, un dramma storico che mette a confronto la potenza dell'arte con la brutalità della dittatura. Ambientato nel 1938, durante la visita ufficiale di Adolf Hitler in Italia, il film racconta di un autorevole archeologo (interpretato da Elio Germano ) costretto da Mussolini a fare da guida ai due dittatori tra i tesori del Bel Paese.