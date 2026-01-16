Tormenta l’amante della moglie con video hot | a processo per stalking e revenge porn

Un uomo è stato processato a Civitanova Marche per stalking e revenge porn dopo aver inviato video hot con i due amanti, disturbando la moglie di lui e l’uomo coinvolto, in seguito alla scoperta di una relazione extraconiugale. L’indagine evidenzia i rischi e le conseguenze di comportamenti dannosi online, sottolineando l’importanza di rispettare la privacy e i limiti legali nelle relazioni personali.

Civitanova Marche, 16 gennaio 2026 – Dopo aver scoperto che la moglie aveva una relazione con un uomo sposato, avrebbe cominciato a tormentare lui e la moglie di lui, e a quest'ultima avrebbe pure inviato un video hot registrato con i due amanti come protagonisti. PRIMA UDIENZA MALAVOLTA TRIBUNALE DI MACERATA MACERATA A processo l'uomo di 48 anni per 'revenge porn'. Ieri si è aperto il processo a carico di un uomo di 48 anni, che vive a Corridonia, finito sotto accusa per stalking e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, il reato noto anche come "revenge porn". I fatti sarebbero avvenuti tra febbraio e maggio 2024, a Civitanova.

