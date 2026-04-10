Figure esterne in classe | gestione della procedura di autorizzazione con modello di richiesta del professionista e modello privacy

In alcune scuole si stanno adottando procedure specifiche per l’ingresso di figure esterne, come professionisti, esperti, terapeuti e operatori, all’interno delle aule. La gestione prevede l’utilizzo di un modello di richiesta da parte del professionista e di un modulo informativo relativo alla privacy, al fine di regolamentare l’autorizzazione e garantire la tutela dei dati personali degli studenti. Questi passaggi sono stati definiti per formalizzare il procedimento e rispettare le norme vigenti.

L’ingresso di figure esterne in classe (professionisti, esperti, terapeuti, operatori di associazionienti) è un’esigenza sempre più frequente: progetti a titolo gratuito, attività di ampliamento dell’offerta formativa, ma anche interventi di supporto individualizzato per alunni con disabilità o con bisogni educativi specifici. In tutti i casi, la scuola deve “tenere insieme” tre piani: organizzativo (chi entra,. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Calabria: Life TerrAmare rilancia coste e biodiversità con un nuovo modello di gestione sostenibile.La Calabria si prepara a un cambiamento significativo nella gestione del proprio patrimonio costiero con l'avvio del progetto Life TerrAmare. Claude senza pubblicità: Anthropic difende modello libero da influenze esterne**Claude senza pubblicità: l’azienda Anthropic difende un modello da influenze esterne** A **18:29 del 4 febbraio 2026**, nel cuore dell’era...