Anthropic difende il suo modello di intelligenza artificiale, deciso a mantenere Claude libero da qualsiasi influenza pubblicitaria. L’azienda ha annunciato che il chatbot continuerà a offrire un’esperienza diretta e senza pubblicità, puntando sulla purezza del suo servizio. La scelta mira a differenziarsi in un mercato sempre più invaso di messaggi promozionali, e potrebbe cambiare le regole del settore.

**Claude senza pubblicità: l’azienda Anthropic difende un modello da influenze esterne** A **18:29 del 4 febbraio 2026**, nel cuore dell’era dell’intelligenza artificiale, **Anthropic** ha ufficializzato una decisione radicale: **Claude, il suo chatbot sviluppato per essere un’esperienza pura e diretta**, non sarò più influenzato da annunci o pubblicità. La mossa è stata annunciata in un post pubblicato sul proprio blog, con un tono netto, ma non privo di ironia, per contrastare l’approccio della concorrenza, in particolare **OpenAI**. Mentre **ChatGPT** sta per lanciare una serie di test con l’aggiunta di contenuti sponsorizzati, Anthropic ha preferito andare contro corrente, con un modello di funzionamento basato su **un principio chiaro: Claude non dovrà mai essere disturbato da logiche commerciali o marketing esterni**. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Claude senza pubblicità: Anthropic difende modello libero da influenze esterne

Approfondimenti su Claude Senza Pubblicità

Anthropic attacca OpenAI, accusandola di puntare troppo sui pubblicità per monetizzare i loro prodotti.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Claude Senza Pubblicità

Argomenti discussi: Slack, Canva e Figma arrivano in Claude, come cambia l’uso dell’AI; La Costituzione di Claude: Anthropic definisce valori, limiti e ambizioni della sua AI; Anthropic, gli ingegneri affidano all’AI il 100% del codice; Anthropic scrive la morale delle macchine. E chiede a Claude di essere più umano degli umani.

Claude non ti mostrerà mai una pubblicità nelle chatLa promessa di Anthropic, Claude rimarrà senza pubblicità; al Super Bowl prenderà in giro OpenAI e la scelta di portarla su ChatGPT. punto-informatico.it

Nessuna pubblicità su Claude, per Anthropic sono pericolose e distraggono dal lavoroAnthropic annuncia che il chatbot Claude resterà privo di pubblicità, a differenza di altri servizi AI. L'azienda sostiene che gli annunci potrebbero influenzare la qualità delle risposte e dell'esper ... hwupgrade.it