Torino choc fuori dalla scuola | il prof rosso aggredisce i militanti di Gioventù nazionale

A Torino, fuori da una scuola, un insegnante con un cappotto rosso ha aggredito alcuni militanti di Gioventù Nazionale. L’episodio si è verificato durante un momento di tensione tra i giovani e l’educatore, che ha reagito con violenza. Nessun altro dettaglio riguarda motivazioni o eventuali conseguenze dell’accaduto.

Ci risiamo. I democratici si dimostrano ancora tali mettendo a tacere chi non la pensa come loro. A Torino si è verificato l’ennesimo episodio di intolleranza politica nei confronti di giovani appartenenti ad aree politiche di destra, ma si sa che gli intolleranti, invece, sono sempre loro. Questa volta il pluralismo e la libertà di parola sono stati salvaguardati davanti al liceo classico Cavour, dove alcuni militanti sabato mattina erano impegnati in una regolare attività di volantinaggio (contro i “maranza”). I FATTI È accaduto che dopo pochi un professore dell’istituto, manifestando aperta contrarietà per ragioni di schieramento.... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

