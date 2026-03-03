Fiesole Maria Cassi e Leonardo Brizzi in scena con ‘Recital’

A Fiesole, Maria Cassi e Leonardo Brizzi portano in scena ‘Recital’, uno spettacolo che combina musica e comicità. L’evento si svolge il 3 marzo 2026 e vede protagonisti due artisti noti per il loro talento nel coinvolgere il pubblico. Lo spettacolo include momenti di divertimento, emozione e anche commozione, offrendo un’esperienza di intrattenimento variegata e coinvolgente.

Firenze, 3 marzo 2026 - Musica, comicità che arriva dal profondo e che profondamente fa ridere, emozionare e talvolta anche commuovere. Storico duo teatrale, Maria Cassi e Leonardo Brizzi approdano da giovedì 5 a domenica 8 marzo al Teatro di Fiesole con “ Recital - I nostri primi 40 anni di teatro comico musicale”, lo spettacolo che ripercorre la loro lunga e prestigiosa carriera. Perché la comicità è una cosa seria, molto seria se fatta con talento e professionalità, energia e rigore: quello che in questi anni gli ex Aringa e Verdurini, alias Maria Cassi e Leonardo Brizzi, hanno continuato a portare avanti in tutto il mondo, dall’Asia all’America, sempre credendo fermamente nell’importanza del buon teatro e della buona musica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

