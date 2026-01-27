L’attrice Glenn Close si è espressa pubblicamente contro le azioni delle forze dell’ordine a Minneapolis, commentando l’uccisione di due persone. Con un messaggio su Instagram e Threads, ha manifestato indignazione e preoccupazione, sottolineando che ci saranno conseguenze. La sua presa di posizione si inserisce in un contesto di crescente attenzione pubblica su episodi di violenza e giustizia.

Glenn Close spiega di essersi sentita «costretta a intervenire», dopo mesi trascorsi in gran parte fuori dagli Stati Uniti, a osservare da lontano ciò che sta accadendo nel suo Paese. Uno sguardo esterno che, racconta, rende ai suoi occhi ancora più evidente la gravità della crisi in corso. Nel video parla di un «regime di Trump»: «La nostra democrazia viene sistematicamente sventrata e fatta a pezzi, insieme alle istituzioni che in passato, pur non essendo mai state perfette, hanno contribuito a stabilizzare la società e a sostenere il popolo americano». L’attrice legge un testo scritto: «Non posso restare a guardare». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Glenn Close contro Trump e l’Ice: «Sono indignata e disgustata. Segnatevi le mie parole: ci sarà un prezzo da pagare»

Approfondimenti su Glenn Close

Glenn Close e Jeff Goldblum condividono ricordi di amicizia e di uno scherzo con reggiseni e mutandine giganti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Glenn Close

Argomenti discussi: Glenn Close: Sono disgustata da ciò che il regime di Trump sta facendo all'America; Glenn Close si scaglia contro il 'regime di Trump' dopo gli omicidi Pretti e Good dell'ICE. Cosa ha detto; Glenn Close: Sono disgustata da ciò che il regime di Trump sta facendo all'America, ma ne pagheranno le conseguenze; Livido sulla mano di Trump a Davos: il presidente americano spiega cosa è successo.

Glenn Close si scaglia contro il regime di Trump dopo gli omicidi Pretti e Good dell'ICE. Cosa ha dettoDura presa di posizione dell'attrice e premio Oscar Glenn Close, che ha tuonato l’amministrazione guidata da Donald Trump. tg.la7.it

Glenn Close: Sono disgustata da ciò che il regime di Trump sta facendo all'AmericaL’attrice Glenn Close si è scagliata ancora contro il presidente degli Stati Uniti Doanld Trump in un video messaggio sul suo canale Instagram: Sono indignata e disgustata da ciò che sta accadendo so ... repubblica.it

Glenn Close: "Sono disgustata da ciò che il regime di Trump sta facendo all'America" L’attrice Glenn Close si è scagliata ancora contro il presidente degli Stati Uniti Doanld Trump in un video messaggio sul suo canale Instagram: "Sono indignata e disgustata - facebook.com facebook

Le star contro l'Ice, da Billie Eilish a Jenna Ortega. Prendono posizione anche Ariana Grande, Glenn Close, Mark Ruffalo #ANSA x.com