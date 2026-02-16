Elisabetta Gualmini ha annunciato di lasciare il Partito Democratico e di unarsi ad Azione, dopo aver accusato Schlein di aver preso il controllo totale del partito. La sua decisione arriva in una conferenza stampa al Senato, dove ha spiegato che questa scelta cambierà anche la sua collocazione in Parlamento europeo, spostandola dal gruppo dei Socialisti a quello di Renew Europe, l’unico rappresentante italiano.

L’eurodeputata Elisabetta Gualmini, nel corso di una conferenza stampa al Senato, ha ufficializzato l’ addio al Partito democratico e il passaggio ad Azione, cambio di casacca che a Strasburgo la porterà a “traslocare” dal gruppo dell’Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici a Renew Europe (unica italiana). Gualmini, che era un pezzo da novanta del Pd, ha puntato il dito contro il suo ex partito: «Sono fortemente convinta che abbia cambiato natura. Penso che ci sia stato un cambiamento di tipo strutturale, una mutazione genetica che porta a un riposizionamento sulla sinistra radicale, sull’asse Conte, Landini, Fratoianni, Bonelli, che taglia un po’ fuori la cultura e quel riformismo di cui io ho sempre fatto testimonianza». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Gualmini ufficializza l’addio al Pd e il passaggio ad Azione: «Schlein si è presa tutto il partito»

