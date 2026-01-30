Il rogo avvolge e distrugge il capanno i Vigili del fuoco salvano la vicina abitazione dalle fiamme

Questa mattina a Gambettola, un incendio ha distrutto un capanno in via Rossini. I Vigili del fuoco sono intervenuti subito e sono riusciti a mettere in salvo l’abitazione vicina, che rischiava di essere avvolta dalle fiamme. Nessuno si è fatto male, ma i danni sono ingenti.

Alle ore 9:15 di questa mattina, venerdì 30 gennaio, due squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Cesena sono intervenute in via Gioacchino Rossini, nel comune di Gambettola, per l'incendio che ha attinto un capanno. Le fiamme, sviluppatesi rapidamente, hanno avvolto l'intera struttura e le attrezzature custodite al suo interno.

