Como incendio al dormitorio di via Borgovico | fiamme in un bagno ospiti evacuati e tre intossicati

Nella notte di 16 gennaio 2026, i vigili del fuoco sono intervenuti presso il dormitorio di via Borgovico a Como a causa di un incendio nel bagno. L’intervento ha portato all’evacuazione degli ospiti e al soccorso di tre persone rimaste intossicate. L’origine delle fiamme è ancora in fase di accertamento. Nessuna persona ha riportato ferite gravi, e le operazioni di messa in sicurezza sono in corso.

Como, 16 gennaio 2026 – Intervento massiccio dei vigili del fuoco questa notte al dormitorio di via Borgovico 150 a Como, dove alle 1.30 è stato segnalato un incendio che ha coinvolto una porta e un bagno all'interno della struttura, ex caserma dei Carabinieri. La sala operativa ha inviato, della sede centrale di via Valleggio, una squadra con autopompa e modulo attrezzato per incendi in spazi ristretti, che ha rapidamente domato le fiamme. Tuttavia a causa del fumo denso, i vigili del fuoco hanno evacuato in sicurezza tutte le persone presenti, in totale circa 40 ospiti, accompagnandole all'esterno e affidandole alle cure del 118 per accertamenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Como, incendio al dormitorio di via Borgovico: fiamme in un bagno, ospiti evacuati e tre intossicati. Leggi anche: Egiziano fermato mentre spaccava porte e finestre: caos al dormitorio di via Borgovico a Como Leggi anche: Incendio nel grattacielo di via Pisa, alcune persone e tre carabinieri intossicati dal fumo: oltre 100 evacuati nella notte Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Maxi incendio nel dormitorio di via Borgovico a Como: evacuati 40 ospiti, tre intossicati. Como, incendio al dormitorio per bisognosi: evacuate 40 persone nella notte - Incendio in un dormitorio per bisognosi a Como: evacuate 40 persone nella notte. ilnotiziario.net

Como, incendio nella notte nel dormitorio per i senzatetto: tre intossicati - 30, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco del comando di Como è stata allertata per un incendio che ha coinvolto una porta e un bagno all’interno del dormitorio per senza ... comozero.it

Maxi incendio nel dormitorio di via Borgovico a Como: evacuati 40 ospiti, tre intossicati - 51 nella notte: sul posto cinque ambulanze, tre mezzi di soccorso avanzato ed elisoccorso. quicomo.it

Pochissimi minuti dopo che il 15enne della provincia di Como aveva lasciato il locale, “uno o due”, le fiamme erano già al piano di sopra. “Prima di uscire, ho informato la guardia di sicurezza che c’era un incendio nel seminterrato, è sceso a vedere. Altre pers - facebook.com facebook

Como All’interno dello stabile, da tempo dismesso, sono stati trovati dei giacigli x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.