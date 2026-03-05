I telefoni di Luca Casarini, Beppe Caccia e Francesco Cancellato sono stati colpiti dagli spyware nello stesso giorno. La notizia è stata resa nota da Paragon, che ha confermato il verificarsi di attacchi informatici mirati a questi tre individui. Non sono stati forniti dettagli sulle possibili motivazioni o sulle conseguenze di tali attacchi, né sono stati resi pubblici ulteriori dati riguardo alle modalità di intervento.

Cimici e bari I pm di Napoli e Roma: «Intrusioni avvenute tutte lo stesso giorno». Il giornalista non è nei registri dell’Aisi. Che parla di «coincidenze Cimici e bari I pm di Napoli e Roma: «Intrusioni avvenute tutte lo stesso giorno». Il giornalista non è nei registri dell’Aisi. Che parla di «coincidenze I telefoni di Luca Casarini, Beppe Caccia e Francesco Cancellato sono stati attaccati dagli spyware lo stesso giorno. Anzi la stessa notte, quella del 14 dicembre del 2024. Verosimilmente a tutti è stato inoculato il software Graphite della multinazionale israeliana Paragon. Ma solo i primi due erano nel mirino dei serivizi. Il terzo no: non è negli elenchi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Paragon, Cancellato spiato insieme a Mediterranea

Caso Paragon: "Malware su tre telefoni, ma Cancellato non fu spiato dall'Aisi"Confermate tracce di attività riconducibili a uno stesso spyware anche sui telefoni di Luca Casarini e Giuseppe Caccia.

Leggi anche: Caso Paragon, tracce di malware in 3 telefoni, ma Cancellato non è stato spiato dai servizi

Aggiornamenti e notizie su Paragon Cancellato spiato insieme a....

Paragon, Cancellato spiato: trovato software nel suo cellulare. Intelligence: Non siamo stati noiDepositata la perizia delle procure di Roma e Napoli. La coincidenza delle date: nello stesso giorno i servizi italiani avevano installato il programma ... repubblica.it

Caso Paragon: Malware su tre telefoni, ma Cancellato non fu spiato dall'AisiConfermate tracce di attività riconducibili a uno stesso spyware anche sui telefoni di Luca Casarini e Giuseppe Caccia. Gli sviluppi ... today.it