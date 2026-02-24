al via matera capitale mediterranea della cultura

Materia capitale mediterranea della cultura nasce dalla scelta di valorizzare i Sassi di Matera, che dal 20 marzo al 28 novembre ospitano cinque festival e sette mostre. La decisione mira a promuovere il patrimonio storico e artistico della città, attirando visitatori da tutto il mondo. Il sindaco ha sottolineato come Matera abbia una forte tradizione nelle iniziative culturali, grazie anche alla sua naturale predisposizione per progetti come il Piano Olivetti. La rassegna si conclude a fine novembre.

Le aree interne del Mezzogiorno unite da trame invisibili all’altra sponda del Mediterraneo. È al potenziale di valorizzazione di una storia dai mille intrecci che guarda il programma di “Matera capitale mediterranea della cultura e del dialogo 2026”. Ogni anno il titolo viene assegnato dall’Unione per il Mediterraneo e dalla Fondazione Anna Lindh che scelgono due centri, uno a Nord e uno a Sud. E ora, insieme alla città marocchina di Tétouan, la terra dei Sassi si prepara a esprimere la varietà di significati di una relazione millenaria attraverso un denso percorso presentato ieri al Collegio Romano. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Il programma di Matera capitale mediterranea della cultura e del dialogo 2026 Presentato al ministeroNino Sangerardi ha presentato al Ministero della Cultura il programma di Matera come capitale mediterranea della cultura e del dialogo 2026, a causa dell'importanza storica e culturale della città.

Matera si conferma Capitale della Moda: al via la 15ª edizione del Premio Moda® 2026Matera si prepara ad accogliere la 15ª edizione del Premio Moda®, il concorso internazionale dedicato ai giovani stilisti.

Presentazione del programma ufficiale Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026

Il programma di Matera capitale mediterranea della cultura e del dialogo 2026 Presentato al ministeroPresentato nella Sala Giovanni Spadolini del Ministero della Cultura in Via del Collegio Romano (Roma) il programma ufficiale di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026

Al via Matera Capitale mediterranea della Cultura, dove roccia è dialogo(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Matera è roccia e il Mediterraneo è anche materia solida: è con questa suggestione che Rita Orlando, direttrice generale di Matera Basilicata 2019, racconta Terre Immerse, ... msn.com

Roma, battesimo di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo Si è svolta questa mattina nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura la presentazione del programma di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026.

