Festa dell’Aria 2026 | Novara e le scuole protagoniste a tutela dell' ambiente
Il 15 aprile 2026 a Novara si svolgerà la terza edizione della Festa dell’aria, evento conclusivo del progetto scolastico
Il 15 aprile 2026 a Novara si terrà la terza edizione della Festa dell’aria, l'evento conclusivo del progetto didattico "Noi e l’Aria". L'iniziativa, nata per trasformare l'ecologia da concetto astratto a pratica quotidiana, vedrà la partecipazione di oltre 400 studenti della scuola novarese Duca. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
A lezione di tutela dell'ambiente al Nostra Signora: 70 alunni dell'infanzia imparano con l'associazione Plastic Free onlusUna prima lezione, teorica, molto partecipata quella degli alunni che hanno fatto domande e compreso come, con piccoli gesti, tutti possono fare...
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Fiera dell’Angelo 2026 a Milano: la tradizione pasquale che non ti puoi perderePasquetta 2026 si avvicina e Milano si prepara a uno degli appuntamenti più amati della primavera: la Fiera dell’Angelo. Lunedì 6 aprile, la zona di Moscova si trasformerà in un grande mercato all’ape ... milanolife.it
Alla festa della Polizia a p.zza del Plebiscito. - facebook.com facebook
A Bagnaia, per l’82esimo anniversario del bombardamento. A seguire la festa della Polizia, 174 anni di servizio alla Nazione fatti di coraggio, sacrificio e dedizione.A margine mi sono congratulato con l’amico Pappalardo per la nomina a presidente di Enav. B x.com