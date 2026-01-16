La tutela dell’ambiente un obiettivo primario

La tutela dell’ambiente rappresenta una priorità per Conserve Italia, che si impegna a promuovere pratiche sostenibili e responsabili. Alla ventiduesima edizione di Marca, l’azienda conferma il proprio impegno nella difesa dell’italianità, valorizzando la qualità delle referenze e l’attenzione all’ambiente, elementi fondamentali per un futuro più sostenibile e consapevole.

Difesa dell’italianità, attenzione all’ambiente e qualità delle referenze. È questa la filosofia che Conserve Italia porta alla ventiduesima edizione di Marca. Il colosso agroalimentare di San Lazzaro associa oltre 14.000 produttori e 35 cooperative agricole, per un totale di 12 stabilimenti tra Italia, Spagna e Francia. "Essere qui significa ribadire la nostra volontà di essere partner della grande distribuzione – afferma Pier Paolo Rosetti, direttore generale di Conserve Italia –. Proponiamo i prodotti della nostra filiera agricola integrata, controllata da noi dal seme fino al risultato finale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "La tutela dell’ambiente un obiettivo primario" Leggi anche: Schifani nominato ambasciatore dell’ambiente: «Un valore primario per noi siciliani» Leggi anche: Controlli per la tutela dell'ambiente: elevate multe per oltre 6mila euro Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Rotterdam Rules- The Treaty still in the rough seas. Lascia così la delega all'Ambiente e alla Tutela del Territorio: "Grazie al Presidente e Commissario Bucci per la fiducia" facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.