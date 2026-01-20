Coraggio e senso del dovere | premiato l' agente Mattia Fop
Regione Lombardia ha riconosciuto l’impegno di 36 agenti della Polizia locale provenienti da diversi Comuni lombardi, premiando le loro azioni meritevoli avvenute nel 2024. Tra loro, l’agente Mattia Fop si è distinto per il coraggio e il senso del dovere dimostrati nel corso delle sue attività. Questa cerimonia evidenzia l’importanza del ruolo delle forze di sicurezza locali nel garantire la sicurezza e il rispetto delle norme sul territorio regionale.
