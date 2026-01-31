Reati e disagi dei minori in aumento la giustizia è in sofferenza

Questa mattina si è aperto ufficialmente l’anno giudiziario 2026 al Tribunale di Venezia, con una cerimonia che ha visto la partecipazione delle autorità. Durante l’evento, si è parlato di un aumento dei reati e dei disagi tra i minori, e di come la giustizia stia facendo fatica a seguire questa crescita. La situazione si fa più complicata, e gli operatori del settore chiedono risposte rapide e concrete.

Si è tenuta oggi, nell’aula polifunzionale del Tribunale di Venezia, in Piazzale Roma, la cerimonia inaugurale dell’anno giudiziario 2026, alla presenza delle autorità. Presenti all'evento, tra gli altri, il sindaco di Veneza Luigi Brugnaro, il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani, il.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Approfondimenti su Tribunale Venezia Milano banlieue, prefetto Sgaraglia: "Aumento di uso dei coltelli tra i ragazzi, il 20% dei reati predatori commesso da minori" Secondo il prefetto Sgaraglia, a Milano e nell’area metropolitana nel 2025 si registra un aumento dell’uso di coltelli tra i giovani, con oltre il 20% dei reati predatori commessi da minori. In aumento a Genova i reati contro donne, minori e anziani Negli ultimi tre anni, il Nucleo fasce deboli della Polizia locale di Genova ha registrato un incremento nei reati rivolti a donne, minori e anziani. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Tribunale Venezia Argomenti discussi: Olimpiadi invernali, possibili disagi al traffico cittadino di Buccinasco; Milano-Cortina, i Giochi blindano la città: l'agenda dei divieti, tra strade off limits e scuole chiuse che protestano; I consiglieri comunali di Lega e Romito sindaco dal questore: Confronto su sicurezza e piazze; Sicurezza in Puglia, il SIAP: organici insufficienti e reati in crescita nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto. Responsabilità degli enti, boom dei reati presuppostoIn 25 anni le violazioni sono lievitate da 15 a oltre 200. La famiglia più numerosa è quella degli illeciti ambientali e societari ... ilsole24ore.com Trento. Assistenti sociali contro il protocollo per la denuncia da parte delle scuole dei reati e dei casi di disagio famigliareIl documento tra Provincia e Procure, secondo l’Ordine degli assistenti sociali, privilegerebbe un percorso sanzionatorio piuttosto che rieducativo volto al reinserimento del minore nel contesto ... quotidianosanita.it Reati, proteste e povertà: il sistema penitenziario siciliano come specchio del disagio sociale. Un approfondimento di Elisa Caruso - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.