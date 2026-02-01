Inaugurazione anno giudiziario | in aumento i reati dei minorenni i dati sulla durata dei processi

Da salernotoday.it 1 feb 2026

L’inaugurazione dell’anno giudiziario mette in luce un aumento dei reati commessi dai minorenni. I dati mostrano anche che i processi durano più a lungo. Con il nuovo decreto Caivano, che abbassa la soglia di pena per applicare le misure cautelari, sono cresciuti anche i ricorsi a queste misure. La situazione richiede attenzione e potrebbe portare a cambiamenti nel sistema giudiziario.

Con l'abbassamento della soglia di pena previsto dal decreto Caivano per applicare le misure cautelari si e' avuto un incremento del ricorso a tali misure. E' quanto rileva, per la giustizia minorile, Rosa Volpe, procuratore generale di Salerno fino a pochi mesi fa prima di passare alla guida.🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

