Festa della Polizia | a Lucca oltre 165mila persone controllate in un anno

Questa mattina a Lucca si è tenuta una cerimonia in occasione della Festa della Polizia. Nell’arco di un anno, sono stati effettuati più di 165.000 controlli presso diverse zone della città. L’evento si è svolto al centro civico di Pontetetto, coinvolgendo ufficiali e rappresentanti delle forze dell’ordine. La giornata ha visto la partecipazione di cittadini e autorità locali, con momenti di incontro e riflessione sulle attività svolte.

Lucca, 10 aprile 2026 - Si sono svolte questa mattina al centro civico di Pontetetto le c elebrazioni per il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, un momento solenne che ha rappresentato anche l’occasione per tracciare un bilancio dell’attività svolta nell’ultimo anno sul territorio provinciale. Nel corso della cerimonia, alla presenza del Prefetto, delle autorità civili, militari e religiose e di numerosi cittadini, è stato sottolineato il valore di una Polizia “vicina alla gente”, capace di operare quotidianamente a contatto con le realtà locali. Un pensiero particolare è stato rivolto ai caduti, ricordati insieme ai colleghi in congedo, con un momento di raccoglimento e gratitudine. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Festa della Polizia: a Lucca oltre 165mila persone controllate in un anno Oltre 81mila persone controllate e 111 arresti: i numeri della Polizia nel SannioTempo di lettura: 2 minutiIn occasione delle celebrazioni per il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, si condividono alcuni dei... Leggi anche: Polizia, in 7 giorni oltre 1.500 persone e quasi 500 auto controllate: due arresti Temi più discussi: Sito Istituzionale | Festa della Polizia a piazza del Popolo, come cambia la viabilità; Festa della Polizia a piazza del Popolo, divieti di sosta e temporanee chiusure al traffico; Festa della Polizia a piazza del Popolo; 174° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA POLIZIA DI STATO. Festa della polizia, il questore Nostro posto accanto alle persone, in particolare a quelle fragili fotogalleryDIRETTA - Il nostro compito è stare vicini alla gente, soprattutto alle persone con fragilità. Prima di guardare al futuro dobbiamo guardare al passato, ... piacenzasera.it A Pontetetto la festa per i 174 anni della Polizia: occhi puntati su violenza di genere e minorileBilancio in positivo nella relazione del questore Edgardo Giobbi. In un anno 163 persone arrestate e 892 denunciate ... luccaindiretta.it NanoTV. . #Napoli- Live da #PiazzaDelPlebiscito per la festa del 174° anniversario della Polizia di Stato Paolo Fusco #EventiOggi #PoliziaDiStato #Anniversario #ForzeDellOrdine #OnTheRoad #NanoTV - facebook.com facebook #Roma #viabilità #Atac Festa della Polizia a piazza del Popolo, chiusa via del Babuino, tratto via Margutta-piazza del Popolo. La linea bus 119 proveniente da piazza Venezia, devia via della Fontanella, via Brunetti, via di Ripetta. Temporaneamente sospese f x.com