Festa a Sondrio per il 174esimo compleanno della Polizia di Stato

A Sondrio si è svolta una celebrazione per il 174° anniversario della Polizia di Stato, coinvolgendo istituzioni, cittadini e diverse realtà del territorio. La manifestazione ha visto la partecipazione di rappresentanze locali e si è svolta in un clima di collaborazione tra le diverse componenti presenti. L’evento ha rappresentato un momento di incontro tra le forze dell’ordine e la comunità locale, con attività e momenti di condivisione.

Una festa condivisa con tutto il territorio, tra istituzioni, cittadini e rappresentanze delle realtà locali. Sondrio ha celebrato oggi il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato con una cerimonia partecipata al Teatro Sociale di Piazza Garibaldi, alla presenza delle autorità. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it VIDEO | Polizia in festa per il 174esimo anniversario della fondazioneOggi, venerdì 10 aprile, la Polizia di Stato celebra il 174° anniversario dalla sua fondazione con una solenne cerimonia nazionale che si terrà, a... Leggi anche: 174esimo anniversario della Polizia di Stato: gli encomi e i riconoscimenti Temi più discussi: Sondrio, presa a sassate (senza motivo) in pieno giorno: confermato il carcere per l’aggressore; In casa aveva droga per un reggimento: arrestato 24enne; Caspoggio, il sindaco Arif Negrini morto a 46 anni. Sconcerto e dolore in tutta la Valmalenco. Festa della polizia di Stato, il questore di Torino: Truffe agli anziani e violenza di genere i reati più odiosi, non esitate a denunciarliTruffe agli anziani, violenza di genere e droga tra le principali criticità sul territorio torinese. È da qui che è partito l’intervento del questore di Torino, Massimo Gambino, in occasione del 174° ... torinotoday.it La festa della polizia di Stato a Como: un impegno a operare con trasparenza e integritàAllarme ladri in abitazione, il questore Filippo Ferri: Chi subisce un furto in casa o una truffa subisce una traumatica sofferenza psicologica ... ilgiorno.it A Canosa la festa per i 174 anni della Polizia di Stato nella BAT: reati in calo del 13% e 52% di arresti in più. In 5 anni 500 agenti nella Questura più giovane d'Italia #puglia #bat #canosa #polizia #questura #festa #sicurezza #attualità - facebook.com facebook 174° anniversario della Polizia di Stato Oggi a Padova ho preso parte alla cerimonia per il 174° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. Un momento solenne per rendere omaggio alle donne e agli uomini in divisa che ogni giorno garantisco x.com