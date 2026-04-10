VIDEO | Polizia in festa per il 174esimo anniversario della fondazione

Venerdì 10 aprile si è svolta a Roma una cerimonia ufficiale in occasione del 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. L’evento si è tenuto in Piazza del Popolo, coinvolgendo rappresentanti delle forze dell’ordine e autorità nazionali. Durante la giornata sono stati presentati momenti commemorativi e sono stati celebrati i successi raggiunti nel corso degli anni. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi agenti e cittadini.

Oggi, venerdì 10 aprile, la Polizia di Stato celebra il 174° anniversario dalla sua fondazione con una solenne cerimonia nazionale che si terrà, a Roma, in Piazza del Popolo. Il tema del 174° Anniversario è ‘La polizia che guarda al futuro’.La giornata avrà inizio alle ore 9.00 presso la Scuola. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Polizia in festa per 174esimo anniversario della fondazione: De Ferrari diventa 'villaggio della legalità'Venerdì 10 aprile la Polizia di Stato celebra il 174esimo anniversario dalla sua fondazione con una cerimonia alle ore 11 presso la sala del Maggior... Leggi anche: La polizia festeggia all'università Mediterranea il 174esimo anniversario della sua fondazione Temi più discussi: VIDEO | Polizia in festa per il 174esimo anniversario della fondazione; Festa in piazza del Plebiscito: la polizia celebra a Napoli il suo 174mo anniversario; La città scelta per la festa della Polizia. Ciarpella: Sarà una giornata speciale; Polizia di Stato, Cybersecurity Italia partner della cerimonia nazionale del 174esimo anniversario. Polizia di Stato in festa. La cerimonia in piazzaOggi ricorre il 174esimo anniversario della fondazione del corpo: il programma. Stand sul Crescentone e intorno al Nettuno. Poi le istituzioni a Palazzo Re Enzo. ilrestodelcarlino.it Sicurezza e festa della polizia: il ritorno in scena di PiantedosiROMA – Si mostrerà nelle prossime ore. Al lavoro e, per un vertice, a palazzo Chigi. Matteo Piantedosi torna in scena dopo una settimana d’inferno legata alla rivelazione della sua relazione con la ... repubblica.it Movida, proteste in via Sant’Orsola: arriva la polizia locale in borghese - facebook.com facebook Da 174 anni al vostro fianco. Auguri alle nostre donne e ai nostri uomini #AnniversarioPolizia #essercisempre #10aprile x.com