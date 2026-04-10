174esimo anniversario della Polizia di Stato | gli encomi e i riconoscimenti

In occasione del 174esimo anniversario della Polizia di Stato, sono stati consegnati diversi encomi e riconoscimenti. Tra le premiazioni, un agente scelto è stato promosso per merito straordinario. La sua attività ha coinvolto un intervento di soccorso pubblico in cui ha salvato una minorenne rimasta su un’impalcatura situata su un tetto. La cerimonia ha riconosciuto anche altre operazioni di rilievo svolte dagli agenti.

PROMOZIONE PER MERITO STRAORDINARIO AD AGENTE SCELTOAgt. Sc. GAMMONE Pasquale“Evidenziando eccezionali capacità professionali e operative, espletava un’attività di soccorso pubblico che consentiva di trarre in salvo una ragazza minorenne la quale, seduta sull’impalcatura posta su tetto, con le. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it VIDEO I La polizia di Stato festeggia il 174esimo anniversario con il tema “La polizia che guarda al futuro”Nella giornata di venerdì 10 aprile, la Polizia di Stato celebra il 174esimo anniversario dalla sua fondazione con una solenne cerimonia nazionale... All’Autodromo di Monza il 174esimo anniversario della fondazione della poliziaUna giornata per ricordare il 174esimo anniversario della fondazione della polizia di stato. Cerimonia per il 20° anniversario del CNAIPIC della Polizia postale Temi più discussi: Polizia di Stato, Cybersecurity Italia partner della cerimonia nazionale del 174esimo anniversario; Celebrazione del 174esimo anniversario dalla fondazione della Polizia di Stato, presente anche il sindaco Possamai; VIDEO | Polizia in festa per il 174esimo anniversario della fondazione; Polizia Stradale in prima linea alle celebrazioni per il 174esimo anniversario della fondazione. Polizia di Stato, le celebrazioni per il 174esimo anniversario della fondazioneLa polizia che guarda al futuro. È questo il tema scelto per le celebrazioni del 174esimo anniversario della fondazione della polizia di Stato. Tanti gli appuntamenti in programma anche in Sicilia. rainews.it POLIZIA DI STATO, SOLENNI CELEBRAZIONI PER IL 174° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONEIn Questura e alla chiesa San Carlo le sentite celebrazioni della Polizia di Stato per il 174esimo anniversario della sua fondazione. Un appuntamento che rinsalda il legame tra il Corpo e il territori ... tvqui.it A Canosa la festa per i 174 anni della Polizia di Stato nella BAT: reati in calo del 13% e 52% di arresti in più. In 5 anni 500 agenti nella Questura più giovane d'Italia #puglia #bat #canosa #polizia #questura #festa #sicurezza #attualità - facebook.com facebook 174° anniversario della Polizia di Stato Oggi a Padova ho preso parte alla cerimonia per il 174° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. Un momento solenne per rendere omaggio alle donne e agli uomini in divisa che ogni giorno garantisco x.com