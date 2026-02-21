Strada statale c' è il piano degli interventi | cantiere da 12 milioni E chiude per quasi un anno

La strada statale 468 di Correggio chiude per quasi un anno a causa di un intervento da 12 milioni di euro. I lavori sono stati ufficialmente avviati venerdì 20, durante un incontro al Palazzo di Governo di Ferrara, con la partecipazione del vicario del prefetto Rosanna Gamerra e rappresentanti degli enti locali. Il progetto prevede lavori di ammodernamento e miglioramenti strutturali, coinvolgendo diverse zone circostanti. La chiusura temporanea avrà un impatto sulla viabilità della zona.

Incontro con gli enti territoriali: "Lavoriamo per ridurre l'impatto sul traffico". La nuova viabilità Via ai lavori della strada statale 468 di Correggio. Venerdì 20, presso il Palazzo di Governo di Ferrara, alla presenza del vicario del prefetto Rosanna Gamerra, si è svolto un Comitato operativo di viabilità nel corso del quale si è raggiunta, con gli enti territoriali, la condivisione del piano delle cantierizzazioni per i cantieri programmati al fine di consentire le manutenzioni necessarie al mantenimento dei livelli di sicurezza e servizio contemplando azioni di mitigazione per il minor impatto sulla fluidità del traffico.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Piano triennale degli investimenti, per le opere del 2026 previsti quasi 10 milioni di euroIl piano triennale degli investimenti 2026 di Osimo prevede quasi 10 milioni di euro destinati a nuove opere pubbliche. Ricostruzione e fiumi, scatta il piano per la sicurezza urbana: sul Montone un cantiere da 2,5 milioniIl comune di Cesena ha avviato un progetto di sicurezza urbana dopo il crollo di un ponte sul fiume Montone, causato dalle intense piogge di aprile. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Strada statale, c'è il piano degli interventi: cantiere da 12 milioni. E chiude per quasi un anno; Incidente sulla Pontina: perde il controllo della moto, morto 48enne; Assalto a portavalori sulla Brindisi-Lecce: conflitto a fuoco con i carabinieri, fermati due sospettati; A Pennadomo una strada interrotta per frana da oltre mezzo secolo: c'è la gara d'appalto per il nuovo ponte. Pratore, cedimento del ponte Corace sul tratto della statale 19 delle CalabrieIl tratto stradale era già’ dismesso e ceduto dalla Provincia di Catanzaro ad Anas ... msn.com Strada Statale 118 Corleonese Agrigentina ancora chiusa al traffico, Pd chiede interventi urgentiSulla vicenda si è mosso anche il Capogruppo del Partito Democratico Michele Catanzaro, che ha presentato interrogazione all’Assessorato Regionale alla Mobilità e Infrastrutture ... grandangoloagrigento.it Maxi tamponamento tra Foggia e Manfredonia, 5 le auto coinvolte e 8 i feriti Spaventoso incidente stradale sulla strada Statale 89 che collega Foggia a Manfredonia. All’altezza dell’aeroporto militare Amendola cinque auto sono state coinvolte in un tampona - facebook.com facebook