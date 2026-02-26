Provincia il PD attacca Buonopane | Gestione ambigua e indifendibile

Da avellinotoday.it 26 feb 2026

I consiglieri del Partito Democratico puntano il dito contro la gestione dell’attuale presidente della provincia, definendola poco chiara e discutibile. Secondo loro, si tratta di un modo di amministrare che non favorisce trasparenza e confronto. La polemica si inserisce in un clima di tensione tra le forze politiche locali, che chiedono chiarezza sulle decisioni prese finora.

Provincia, i consiglieri del Partito Democratico a Buonopane: “Il tempo è scaduto, la sua una gestione personalistica, ambigua e indifendibile”. Le affermazioni del Presidente Buonopane contro il PD — partito del quale afferma ancora di far parte, nonostante le storiche e palesi dimostrazioni di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

