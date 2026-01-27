Ferrara Musica la rassegna continua con il concerto del pianista Raffaello Bellavista

Ferrara Musica prosegue con un concerto del pianista Raffaello Bellavista al Ridotto. L’evento, in programma l’1 febbraio alle 10.30, presenta un programma che esplora il rapporto tra la scrittura pianistica accademica e le tradizioni popolari. Un appuntamento dedicato agli appassionati di musica classica e alle nuove interpretazioni del repertorio pianistico.

L'1 febbraio alle 10.30, la rassegna Ferrara Musica al Ridotto, propone un concerto del pianista Raffaello Bellavista con un programma che analizza il dialogo tra la scrittura pianistica accademica e le tradizioni musicali popolari. L'evento si apre con l'esecuzione di El Choclo di Ángel Villoldo, uno dei brani più rappresentativi del tango, presentato qui nella trascrizione di Eduardo Rojas che ne mette in risalto la densità ritmica e la struttura armonica. A seguire, la Malagueña di Ernesto Lecuona sposta l'attenzione sulla cultura iberica, utilizzando la tastiera per emulare le tensioni e le tecniche percussive proprie della chitarra flamenca.

Il teatro comunale ‘Claudio Abbado’ ospiterà mercoledì 21 alle ore 20.

