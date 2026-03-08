Il duo composto dal pianista Maurizio Baglini e dalla violoncellista Silvia Chiesa propone un concerto in cui la musica viene scelta direttamente dal pubblico, senza schemi prestabiliti. I due artisti, che collaborano sia sul palco che nella vita, hanno annunciato questa formula innovativa come modo per avvicinare gli spettatori alla musica classica e rendere l’esperienza più partecipativa.

Il pianista Maurizio Baglini e la violoncellista Silvia Chiesa, che insieme formano un duo nella musica classica come nella vita, presentano la loro idea per abbattere la barriera tra artisti e pubblico. E ci regalano una meravigliosa pagina di Rachmaninoff. Benzina e diesel verso i 2 euro al litro. La Meloni è pronta a ridurre le accise Sono quotazioni ingiustificate poiché non esiste oggi in Italia una situazione di emergenza nelle forniture di petrolio o di combustibili fossili tale da giustificare rincari così rapidi e pesanti nei distributori. Eppure i cittadini stanno pagando oltre 1,70 euro al litro per la benzina e oltre 1,80 euro al litro per il gasolio, con punte che superano i 2 euro, soprattutto lungo la rete autostradale, come denunciato dalle associazioni dei consumatori. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Non Sparate sul Pianista | Duo Baglini-Chiesa: «Il nostro concerto con musica à la carte»

Non Sparate sul Pianista | Lezione di jazz con Enrico RavaIl trombettista, pioniere del jazz italiano, a 86 anni è il «musicista dell’anno» nella classifica Top Jazz 2025 della rivista Musica Jazz.

Ferrara Musica, la rassegna continua con il concerto del pianista Raffaello BellavistaSanremo, le pagelle delle canzoni: sorpresa Maria Antonietta e Colombre (8), Ermal Meta canta la guerra (7), Elettra ripetitiva (5) L'1 febbraio alle...

Tutti gli aggiornamenti su Non Sparate.

Discussioni sull' argomento Non Sparate sul Pianista | Targa: I figli del Ring di Wagner da Star Wars a Tolkien; Ravenna Festival: Francesco, Dante e l’appello di Muti a tutti i cori d’Italia; L’Ungheria espelle sette ucraini carichi d’oro; Non Sparate sul Pianista | Targa | I figli del Ring di Wagner da Star Wars a Tolkien.

Luca Carabetta. . Come reagiscono i mercati finanziari alle sparate di Trump Dopo una reazione molto vigorosa a seguito del liberation Day e quindi dell’annuncio dei primi dazi, poi le borse si sono riprese anche sulla scorta del fatto che non si dia molta fidu - facebook.com facebook