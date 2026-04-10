Fedez annuncia sui social di aspettare il suo terzo bambino. La notizia era già circolata informalmente, ma ora è stata confermata ufficialmente attraverso un post su Instagram. La compagna del rapper, Giulia Honegger, è incinta e il loro bambino nascerà presto. La coppia ha condiviso l’annuncio con i propri follower, senza fornire ulteriori dettagli.

La notizia era già partita in via ufficiosa, ma adesso c’è anche l’ufficialità arrivata attraverso i social network: Fedez diventerà padre per la terza volta. La compagna Giulia Honegger è in dolce attesa e la coppia ha deciso di annunciare la lieta notizia con una storia pubblicata su Instagram, che mostra il primo scatto del pancino della 23enne stilista, al fianco del rapper di Rozzano da quasi un anno. Dopo settimane di voci e speculazioni che circolavano sul web, la conferma è arrivata con una fotografia che non lascia spazio a interpretazioni. L’immagine è stata scattata durante una giornata di vacanza in Versilia, presso il Twiga di Forte dei Marmi, durante il weekend di Pasqua. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Fedez presto papà per la terza volta: Giulia Honegger è incinta, l’annuncio su Instagram

Fedez diventa papà per la terza volta, Giulia Honegger è incinta: la conferma con una foto su InstagramFedez sceglie ancora una volta Instagram per far arrivare una notizia che, fino a poche ore prima, era rimasta sospesa tra indiscrezioni e silenzi.

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Fedez diventa papà per la terza volta, Giulia Honegger è incinta: la conferma con una foto su InstagramIl rapper ha condiviso su Instagram una foto della compagna con il pancione, confermando le indiscrezioni degli ultimi giorni ... ilfattoquotidiano.it

Dopo settimane di indiscrezioni arriva la conferma. Fedez e la compagna Giulia Honegger aspettano un bambino. È stato il rapper con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram a ufficializzare la notizia condividendo una foto della compagna al mare e in - facebook.com facebook

Giulia Honegger è incinta, Fedez sarà padre per la terza volta: la foto del pancione x.com