Giulia Honegger è incinta Fedez diventerà papà per la terza volta di una femmina

Giulia Honegger è in gravidanza e Fedez si prepara a diventare papà per la terza volta, questa volta di una femmina. La notizia si è diffusa dopo che alcuni esperti di cronaca rosa avevano anticipato il genere del bambino, con un post su Instagram del 12 febbraio 2026 in cui si affermava che il cantante e la sua compagna attendevano un maschietto. Tuttavia, i dettagli ufficiali sulla nascita non sono ancora stati comunicati.

Gli esperti di cronaca rosa si erano anche spinti a svelare il genere. Il 12 febbraio 2026, il direttore di Novella 2000 aveva scritto su Instagram: “Sì, Fedez e Giulia aspettano un bambino, un maschietto: ne siamo certi”. Ora è invece Deianira Marzano a smentirlo, dicendo che in realtà sarà una femminuccia. L’influencer ha pubblicato il messaggio di una sua fonte che sostiene che Giulia e Fedez abbiano fatto il party per il “gender reveal”, svelando che è una femmina. Ovviamente sono gossip da prendere con le pinze, visti i tanti segnali – espliciti o nascosti che fossero – dati da Fedez in questi mesi. Il cantante ha anche limitato di molto la sua vita privata sui social e a Sanremo ha detto più volte che vuole riportare la musica al centro, lasciando fuori dai riflettori tutto il resto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

