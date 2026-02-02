Fedez presto papà per la terza volta | tutti i dettagli sulla gravidanza di Giulia Honegger

Fedez si prepara a diventare papà per la terza volta. La compagna Giulia Honegger è incinta e il gossip corre veloce tra i fan. La notizia ormai è certa: tra poche settimane arriverà un nuovo bambino nella famiglia del rapper. La coppia tiene il riserbo, ma i rumors si fanno sempre più insistenti.

Scoppia il gossip: la nuova fidanzata di Fedez sarebbe incinta. Ecco chi è Giulia Honegger. “Sta per arrivare un altro piccolo Fedez?” Il gossip impazza e i fan non parlano d’altro. Fedez sarebbe in attesa del suo terzo figlio, ma stavolta con la nuova fidanzata, Giulia Honegger. Una notizia esplosiva, lanciata da Deianira Marzano, che sui social parla di “qualcosa di speciale” in arrivo. E quel “qualcosa” potrebbe essere proprio un bebè. Giulia, giovane stilista milanese, è entrata da poco nella vita del rapper ma sembra aver già conquistato un posto nel suo cuore. e nella sua famiglia. Solo pochi mesi fa, infatti, è apparsa accanto a lui in un dolce weekend a Disneyland con i piccoli Leone e Vittoria, i figli avuti da Chiara Ferragni. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

Fedez e Giulia Honegger si trovano in vacanza in uno chalet da 30mila euro a settimana, insieme ai figli Leone e Vittoria.

Nel 2025, diverse coppie di personaggi noti hanno visto nascere i loro legami, spesso lontano dai riflettori o attraverso ambienti professionali.

