Fedez e Marco Travaglio sono ancora in contrasto. Il giornalista ha rifiutato l'invito a partecipare a Pulp Podcast, senza specificare le motivazioni ufficiali. La discussione tra i due continua a suscitare attenzione sui social e sui media, mentre i motivi del rifiuto restano non confermati. La vicenda si inserisce in un confronto più ampio tra il rapper e il noto giornalista.

Il rapporto tra Fedez e Marco Travaglio è cambiato nel tempo. Come rivelato dallo stesso direttore del Fatto Quotidiano, in passato tra i due c’era un certo feeling. Da qualche anno, però, la relazione si è rotta: ed è in questo contesto che va letto il rifiuto del giornalista di partecipare come ospite a Pulp Podcast, mentre la redazione di quest’ultimo punta il dito sugli sponsor dietro all’academy del giornale. Perché Marco Travaglio ha rifiutato l'invito La rottura a Muschio Selvaggio su Chiara Ferragni La conferma di Travaglio un anno dopo Perché Marco Travaglio ha rifiutato l’invito Venerdì 10 aprile, l’account Instagram di Pulp Podcast ha pubblicato un video realizzato da uno dei componenti della redazione, Ivan Grieco (ex Welcome to Favelas e Today), in cui quest’ultimo prova a invitare Marco Travaglio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Fedez e Marco Travaglio ancora ai ferri corti, perché il giornalista ha rifiutato l'invito a Pulp Podcast

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