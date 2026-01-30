Harry e Meghan sono ai ferri corti. La coppia vive momenti di forte tensione, soprattutto sui figli. Tra il trauma di Harry e le ambizioni di Meghan, il loro matrimonio sembra davvero a un passo dal baratro.

Il muro contro muro sui figli spacca i Sussex: tra il trauma di Harry e le ambizioni di Meghan, la. Il muro contro muro sui figli spacca i Sussex: tra il trauma di Harry e le ambizioni di Meghan, la tensione a Montecito è ormai fuori controllo Non è la solita indiscrezione da tabloid britannico, quella che cerchi per far finta di indignarti. Stavolta, tra le mura della villa di Montecito, il clima sembra essere diventato irrespirabile. Si parla di liti furiose, di quelle che lasciano il segno, e il motivo non è un contratto Netflix saltato o una comparsata tv. No, qui si tocca il nervo scoperto di ogni genitore: il futuro di Archie e Lilibet. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Harry e Meghan ai ferri corti: perché il matrimonio è (davvero) a un passo dal baratro

HARRY E MEGHAN AVVISTATI IN SPIAGGIA CON ARCHIE E LILIBET

