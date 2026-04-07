Durante le festività di Pasqua, un noto cantante e una influencer hanno condiviso sui social una foto insieme, suscitando speculazioni tra i follower. Alcuni commentatori hanno ipotizzato che possano essere imminenti novità sulla loro famiglia, mentre altri hanno menzionato la possibilità di un matrimonio. Finora, né il cantante né l'influencer hanno confermato ufficialmente queste voci, limitandosi a condividere momenti della loro giornata.

Il mondo del gossip è (di nuovo) in fermento per quella che sembra essere la conferma definitiva: Fedez diventerà padre per la terza volta. Dopo i piccoli Leone e Vittoria, nati dal matrimonio con Chiara Ferragni, il rapper milanese sarebbe pronto ad allargare la famiglia insieme alla nuova compagna, la stilista Giulia Honegger. Le voci, che si rincorrevano già da diverse settimane, hanno trovato terreno fertile durante le festività pasquali, alimentate da indiscrezioni che parlano persino di un già avvenuto gender reveal: stando ai rumors, la coppia sarebbe in attesa di una bambina, la cui nascita è prevista per la fine dell'estate. La prova decisiva sarebbe arrivata direttamente dai social e dai paparazzi in Versilia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fedez e Giulia Honegger aspettano un figlio? E c'è già chi parla di nozze...

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