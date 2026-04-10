Fedez cresce la famiglia | Giulia Honegger è incinta e rilancia Ayme

Fedez ha annunciato di aspettare un bambino attraverso un’immagine pubblicata sui social media. La compagna, Giulia Honegger, è in gravidanza. Contestualmente, ha riproposto il marchio di abbigliamento Ayme, di cui è proprietaria. L’annuncio ha attirato l’attenzione dei follower e dei media. La coppia si prepara ad accogliere un nuovo membro nella famiglia.

Federico Lucia, noto come Fedez, ha condiviso un’immagine che conferma l’attesa di un nuovo arrivo in famiglia. La compagna del rapper, Giulia Honegger, ventitreenne milanese, è stata ritratta in una foto vicino al mare mentre mostra il proprio stato di gravidanza. Si tratta del terzo figlio per il musicista, che ha già all’attivo Leone e Vittoria, nati dalla precedente unione con Chiara Ferragni. Il profilo imprenditoriale di Giulia Honegger nel fashion system. Oltre alla dimensione privata, la notizia attira l’attenzione sul percorso professionale della ventitreenne. Giulia Honegger opera nel settore della moda attraverso il marchio Ayme, fondato nella città di Milano insieme alla collaboratrice Savoldi Bellavitis. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fedez cresce la famiglia: Giulia Honegger è incinta e rilancia Ayme Leggi anche: “La fidanzata di Fedez Giulia Honegger è incinta”, rispunta il gossip su Fedez padre per la terza volta Leggi anche: Giulia Honegger è incinta: la prima foto del pancione pubblicata da Fedez Temi più discussi: Fedez pronto al matrimonio con Giulia Honegger: l’indiscrezione; Da Nek a Fedez e tanti altri: il ponte pasquale dei vip è in Versilia. Spiagge prese d’assalto; Fedez e Giulia Honegger presto genitori: la foto di Pasqua non lascia spazio a dubbi!. Giulia Honegger incinta: la foto pubblicata da Fedez toglie ogni dubbioNegli ultimi mesi il gossip attorno a Fedez e alla sua attuale compagna Giulia Honegger si è fatto sempre più insistente. In particolare, a catturare l’attenzione del pubblico è stata una voce che cir ... tuttosulgossip.it Fedez diventa papà per la terza volta, è ufficiale: il tenero annuncio con Giulia HoneggerFedez diventa papà: la conferma arriva da una foto in spiaggia. Il pancino di Giulia Honegger non lascia dubbi. donnaglamour.it È arrivato pochi minuti fa nelle stories di Fedez e il web è già impazzito Nessun comunicato, nessuna frase esplicita… ma il messaggio sembra chiarissimo: la storia con Giulia Honegger entra in una nuova fase Dopo settimane di indizi e rumors, il rapper - facebook.com facebook