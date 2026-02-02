La fidanzata di Fedez Giulia Honegger è incinta rispunta il gossip su Fedez padre per la terza volta

Dopo settimane di smentite, torna a circolare la voce che Fedez e Giulia Honegger aspettino un bambino. Questa volta, a rilanciare lo scoop è stata Deianira Marzano, alimentando di nuovo il gossip sulla presunta terza gravidanza della coppia. La notizia ha già fatto il giro dei social, lasciando i fan in attesa di conferme ufficiali.

Si riparla di Fedez e Giulia Honegger prossimi a diventare genitori. Dopo i primi rumors circolati due settimane fa, smentiti dall'imprenditrice, Deianira Marzano ha rilanciato lo scoop.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Fedez Giulia Honegger

Negli ultimi giorni si sono intensificate le speculazioni sulla vita privata di Fedez, a seguito delle vacanze a St.

Fedez si prepara a diventare papà per la terza volta.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Fedez Giulia Honegger

Argomenti discussi: Herbert Ballerina, chi è la fidanzata famosa Lucia Di Franco: l’amore nato sul set e vissuto lontano dai riflettori; Incidente in Ferrari per Leonardo Del Vecchio, si fa sostituire alla guida: indagato; Sanremo 2026, serata cover: i primi duetti svelati, ci sarà anche TonyPitony con Ditonellapiaga; Jacqueline Luna Di Giacomo avrebbe tradito Ultimo con Matteo Paolillo: la risposta dell'attore al gossip.

La fidanzata di Fedez Giulia Honegger è incinta, rispunta il gossip su Fedez padre per la terza voltaLa Honegger è comparsa anche su diversi giornali: l'ultimo servizio gliel'ha dedicato il settimanale Oggi a metà gennaio, quando li ha paparazzati in viaggio a St. Moritz con i figli di lui, Leone e ... fanpage.it

Notizia bomba: la fidanzata di Fedez incinta, terzo figlio per il rapperUna notizia tanto bella quanto inaspettata: Fedez starebbe per diventare padre per la terza volta! La sua fidanzata è incinta: chi è la donna? donnapop.it

La notizia ha subito catturato l’attenzione dei fan: Fedez potrebbe presto diventare padre per la terza volta. A pochi mesi dall’inizio della relazione con Giulia Honegger, il rapper sarebbe pronto a vivere un nuovo capitolo della sua vita familiare. L’indiscrezion facebook