La querelle giudiziaria le aste a vuoto e ora l' offerta da oltre 500mila euro | l' ex ristorante verso una nuova vita

Un atto amministrativo ha aperto una nuova fase per l'ex ristorante 'I Gessi', un immobile comunale che negli ultimi anni ha attirato diverse attenzioni. La determina 409 del 2026, pubblicata sull'albo pretorio del Comune, segna un passo importante dopo le aste andate deserte e un'offerta superiore ai 500 mila euro. La struttura, al centro di varie vicende giudiziarie, sembra ora destinata a una trasformazione.

Un ‘freddo’ atto amministrativo, la determina 409 del 2026, pubblicata sull'albo pretorio del Comune, apre una nuova vita per un immobile comunale molto chiacchierato nel corso degli anni, l'ex ristorante 'I Gessi'. Prima la querelle giudiziaria, poi diverse aste pubbliche andate a vuoto, ora arriva l'offerta di oltre 500mila euro fatta recapitare da un privato interessato all'acquisto e che ha anche versato la cauzione. Con l'atto firmato dal dirigente del settore Partecipazione e Patrimonio, il Comune di Cesena prende atto dell'offerta per l’ex ristorante ‘I Gessi’, l'immobile che si trova in via del Monte 1534 ed è stato inserito nel Piano delle alienazioni approvato nel 2025. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - La querelle giudiziaria, le aste a vuoto e ora l'offerta da oltre 500mila euro: l'ex ristorante verso una nuova vita Articoli correlati Leggi anche: Caramanico Terme: offerta privata riaccende speranze dopo otto aste andate a vuoto, rilancio in vista. Le Puma Smash V2 L in super offerta a 25 euro sono le sneaker passepartout da portare a casa ora, in bianco o in neroAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento Furto d’arte a Parma, Sgarbi: Non mi sembrano professionisti, hanno preso quei quadri per comodità; Regione Sardegna : Alessandra Todde legittimata nel suo ruolo di presidente; Controllo a Ilaria Salis, ecco l'errore: nessuno in Questura si accorge del nome. La richiesta dalla Germania sulla banda del martello; Jerome Boateng guida con la patente sospesa: rischierebbe fino a un anno di carcere. Il nuovo caso Salis parte da un errore grave: nessuno nella sala operativa della Questura di Roma ha collegato il nome dell’europarlamentare di Alleanza Verdi Sinistra — al centro fra il 2023 e il 2024 di una lunga querelle diplomatica e giudiziaria con l’Ungh - facebook.com facebook "Il nuovo caso Salis parte da un errore grave: nessuno nella sala operativa della Questura di Roma ha collegato il nome dell’europarlamentare di Alleanza Verdi Sinistra — al centro fra il 2023 e il 2024 di una lunga querelle diplomatica e giudiziaria con l’Ung x.com