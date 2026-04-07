Federica Pellegrini ha pubblicato la prima foto insieme alle sue due figlie, Rachele e Matilde, a soli cinque giorni dalla nascita della più giovane. La nuotatrice ha mostrato il momento di intimità familiare sui social, condividendo l’immagine con i follower. La campionessa olimpica si trova ora ad affrontare questa nuova fase della sua vita, dopo aver passato anni a gareggiare sui campi di nuoto.

Federica Pellegrini ha condiviso la prima immagine insieme alle figlie, Rachele e Matilde, a cinque giorni dalla nascita della seconda bambina. La campionessa documenta il passaggio dalla vita agonistica alla gestione domestica di due figli. Il 2 aprile è nata Rachele. In un recente scatto pubblicato sui social, la neonata appare tra le braccia della madre, accompagnata dalla primogenita Matilde che si trova sul letto, senza scarpe e in atteggiamento rilassato. L’ambiente domestico include anche uno dei quattro bulldog francesi di proprietà della famiglia, ritratto sdraiato accanto a loro. L’immagine mostra l’atleta con un abbigliamento sportivo, in un contesto di serenità naturale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Federica Pellegrini, dalla sfida olimpica al caos di due figlie

“Si comincia… vedrai che due sono tantissime”: Federica Pellegrini pubblica la prima foto con entrambe le figlieFederica Pellegrini cambia scena: dalle piscine olimpiche al salotto di casa, dove il vero allenamento è riuscire a gestire due bambine in...

Federica Pellegrini e le figlie a casa: tutti impazziti per la prima foto insiemeLa gioia di una nuova vita, la delicatezza di un momento atteso e condiviso con migliaia di fan.

Filippo Magnini attacca Federica Pellegrini Silenzio choc durante il doping!

Temi più discussi: Sfida tra mamme (bis): Federica Pellegrini parla dopo il parto, ma arriva Giulia Valentina con la prima foto della figlia; Pellegrini mamma bis: l'auto è a prova di famiglia; Federica Pellegrini massacrata sui social per una lamentela sulla gravidanza: gli attacchi e la risposta; Federica Pellegrini, l’ultima cena con Matteo Giunta: Per molti mesi sarà così.

''Contorsionismi'': Federica Pellegrini pubblica la prima foto insieme alle due figlie Matilde e Rachele''Contorsionismi'': Federica Pellegrini pubblica la prima foto insieme alle due figlie, le piccole Matilde e Rachele ... gossip.it

Si comincia… vedrai che due sono tantissime: Federica Pellegrini pubblica la prima foto con entrambe le figlieLa campionessa olimpica pubblica uno scatto con le sue bambine e ironizza sulla nuova vita da mamma: Contorsionismi ... ilfattoquotidiano.it

Leggo. . Un’immagine intima e autentica racconta la nuova quotidianità di Federica Pellegrini, che sui social condivide uno scorcio di vita familiare dopo la nascita della seconda figlia, Rachele. A corredo dello scatto, una sola parola: “Contorsionismi”, a descri - facebook.com facebook

Olympic Champion Federica Pellegrini And Husband Matteo Giunta Welcome Second Child x.com