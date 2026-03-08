Sindaco pronto al terzo mandato | In 11 anni intercettati quasi 20 milioni di euro

Il sindaco di Cesa, dopo quasi undici anni al comando, annuncia la sua intenzione di candidarsi per un terzo mandato alle prossime elezioni. Durante il suo mandato, sono stati intercettati quasi 20 milioni di euro, secondo quanto dichiarato. La sua candidatura rappresenta un passo importante per il futuro amministrativo del comune. La decisione viene comunicata prima delle prossime consultazioni elettorali.

Soddisfazione per i risultati ottenuti e sguardo al futuro: programma partecipato con i cittadini, nuova coalizione più ampia e la sfida di rafforzare identità e attrattività del territorio Dopo quasi undici anni alla guida del Comune, il sindaco di Cesa Enzo Guida è pronto a presentarsi nuovamente agli elettori per un possibile terzo mandato alla guida di Cesa. Una scelta che arriva al termine di due consiliature durante le quali, spiega il primo cittadino, la città ha conosciuto un importante percorso di trasformazione sotto diversi punti di vista. "È un ruolo complicato ma anche il più bello tra gli incarichi istituzionali – racconta Guida –.

