Gaudenzi rieletto presidente dell' Atp | è il suo terzo mandato sarà in carica fino al 2028

Gaudenzi è stato confermato presidente dell'Atp per il suo terzo mandato. Resterà in carica fino al 2028. La sua riconferma arriva dopo un periodo in cui ha seguito l’aumento dei montepremi e ha negoziato con gli organizzatori per far crescere il movimento.

Terzo mandato per Andrea Gaudenzi come presidente Atp. L’annuncio è arrivato dalla stessa associazione dei giocatori che sottolinea come il dirigente italiano rimarrà in carica fino al 2028. L’ex tennista ricopre il ruolo dal gennaio 2020. "Sotto la sua guida, il tennis professionistico maschile ha registrato una crescita senza precedenti – sottolinea il comunicato -. Dall’inizio del mandato, il compenso annuo complessivo destinato ai giocatori a livello Atp è aumentato di 100 milioni di dollari, toccando il massimo storico di 269,6 milioni nel 2025 e 400 milioni se si includono i tornei del Grande Slam”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gaudenzi rieletto presidente dell'Atp: è il suo terzo mandato, sarà in carica fino al 2028 Approfondimenti su Gaudenzi Atp Consorzio Püstarèsc. Bertolini è presidente per il terzo mandato Renato Bertolini mantiene la guida del Consorzio Püstarèsc anche per il terzo mandato consecutivo. Zaia acclamato al K3 di Villorba: “Presidente” per la folla, 203mila preferenze e una frecciatina al veto sul terzo mandato La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Gaudenzi Atp Andrea Gaudenzi rieletto Presidente ATP fino al 2028L'ATP ha annunciato oggi che Andrea Gaudenzi è stato rieletto Presidente. Gaudenzi, già Presidente dal 2020, ricoprirà quindi la carica per un ... sport.tiscali.it Andrea Gaudenzi eletto presidente dell’ATP fino al 2028: sarà il suo terzo mandatoRicoperto il ruolo a partire dal gennaio del 2020, Gaudenzi è confermato nel ruolo di presidente dell’ATP per il terzo mandato consecutivo L’ATP ha comunicato tramite il suo sito ufficiale che Andrea ... tennisitaliano.it PANATHLON VENEZIA – GIAN ANTONIO SIMONI GAUDENZI ELETTO ALLA GUIDA CLUB Il 29 gennaio 2026 si è svolta l’Assemblea Elettiva del Panathlon Club Venezia, con la partecipazione al voto del 69% dei soci, in un clima di ampia condivisione. Il Pr facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.