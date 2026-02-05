Gaudenzi rieletto presidente dell' Atp | è il suo terzo mandato sarà in carica fino al 2028

Gaudenzi è stato confermato presidente dell'Atp per il suo terzo mandato. Resterà in carica fino al 2028. La sua riconferma arriva dopo un periodo in cui ha seguito l’aumento dei montepremi e ha negoziato con gli organizzatori per far crescere il movimento.

Terzo mandato per Andrea Gaudenzi come presidente Atp. L’annuncio è arrivato dalla stessa associazione dei giocatori che sottolinea come il dirigente italiano rimarrà in carica fino al 2028. L’ex tennista ricopre il ruolo dal gennaio 2020.  "Sotto la sua guida, il tennis professionistico maschile ha registrato una crescita senza precedenti – sottolinea il comunicato -. Dall’inizio del mandato, il compenso annuo complessivo destinato ai giocatori a livello Atp è aumentato di 100 milioni di dollari, toccando il massimo storico di 269,6 milioni nel 2025 e 400 milioni se si includono i tornei del Grande Slam”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

