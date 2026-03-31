Nella sede della Cisl di Cesena, i pensionati potranno sottoporsi a test dell’udito gratuiti mercoledì 1 aprile. L’iniziativa è organizzata dai Pensionati Cisl Romagna in collaborazione con il Centro otoacustico Gaddi, che gestirà le valutazioni. La giornata mira a offrire un servizio di prevenzione dedicato alla salute uditiva dei pensionati.

“Soprattutto per i pensionati, il controllo regolare dell'udito è fondamentale per il mantenimento del benessere e della qualità della vita" I Pensionati Cisl Romagna, in collaborazione con il Centro otoacustico Gaddi, mercoledì 1 aprile promuovono una campagna di prevenzione per la salute uditiva. Nella sede Cisl di Cesena dalle 9,30 alle 12 sarà possibile effettuare dei test gratuiti dell’udito. “Soprattutto per i pensionati, il controllo regolare dell'udito è fondamentale per il mantenimento del benessere e della qualità della vita, perché identificare precocemente l'ipoacusia, cioè l’abbassamento dell'udito, previene problemi di equilibrio, determina un miglioramento della capacità comunicativa ed evita così l'isolamento sociale”. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Pensionati, nella sede della Cisl di Cesena sarà possibile effettuare dei test gratuiti dell’udito

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