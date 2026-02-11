Maxi frode nel settore abbigliamento a Treviso così sono state emesse fatture false per 80 milioni di euro

A Treviso, la Guardia di Finanza ha smascherato una maxi frode nel settore dell’abbigliamento. Gli inquirenti hanno scoperto un sistema che ha emesso fatture false per un totale di 80 milioni di euro. Cinque persone sono finite sotto indagine e dieci milioni di euro sono stati sequestrati. L’indagine continua per fare luce su come funzionasse questa truffa fiscale.

È di cinque soggetti indagati e dieci milioni di euro sequestrati il bilancio di un'operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Treviso contro un articolato sistema di frode fiscale nel settore del confezionamento di capi di abbigliamento. L'operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica, è stata eseguita su decreto del G.I.P. del Tribunale locale, dopo indagini che hanno permesso di ricostruire un meccanismo di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione e riciclaggio tra il 2019 e il 2024. Le indagini e la scoperta del sistema fraudolento Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l'inchiesta ha preso avvio grazie al lavoro del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Treviso.

