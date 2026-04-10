Farmacisti in Basilicata | sciopero per il nuovo CCNL e i salari

I farmacisti della Basilicata hanno annunciato uno sciopero nazionale in programma il 13 aprile, promosso dalle sigle sindacali Filcams Cgil di Potenza e Matera. La protesta riguarda il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro e le condizioni salariali dei dipendenti delle farmacie private. La mobilitazione coinvolge la regione e si inserisce in un’azione più ampia a livello nazionale.

I farmacisti della Basilicata si preparano a una mobilitazione di grande rilievo, con le segreterie territoriali di Filcams Cgil Potenza e Matera che hanno confermato la partecipazione allo sciopero nazionale dei dipendenti delle farmacie private previsto per il 13 aprile. Una rappresentanza significativa di professionisti lucani si metterà in viaggio verso Roma per unirsi al presidio nazionale, portando le istanze del territorio nel cuore della protesta coordinata da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil. Le motivazioni della protesta e lo stallo contrattuale. Il nucleo della disoccupazione lavorativa che spinge i professionisti alle strade risiede nell’immobilismo delle trattative con Federfarma. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Farmacisti in Basilicata: sciopero per il nuovo CCNL e i salari Leggi anche: "Manca un reale riconoscimento economico del nostro lavoro": scatta un nuovo sciopero dei farmacisti I farmacisti scioperano: "Condizioni e salari inaccettabili"Filcams, Fisascat e Uiltucs in Consiglio regionale per chiedere sostegno e attenzione. Temi più discussi: Farmacie private, proclamato lo sciopero nazionale; Sciopero delle farmacie il 13 aprile, gli orari e cosa sapere; Farmacie private: è sciopero. Farmacisti in sciopero il 13 aprile: Contratto scaduto da oltre un anno e mezzoAnche a Ravenna farmacisti e dipendenti delle farmacie private aderiranno allo sciopero nazionale proclamato per lunedì 13 aprile da Filcams Cgil, ... ravennanotizie.it Farmacisti in sciopero il 13 aprile: braccio di ferro su stipendi e contrattiLunedì 13 aprile i farmacisti dipendenti delle farmacie private incroceranno le braccia per l’intera giornata. Lo sciopero nazionale, proclamato dai sindacati di categoria (Filcams Cgil, Fisascat Cisl ... catania.liveuniversity.it Il 13 aprile oltre 76 mila farmaciste, farmacisti e collaboratori incroceranno le braccia https://www.collettiva.it/copertine/lavoro/sciopero-nazionale-farmacie-private-c2e0lbnb CGIL Confederazione Generale Italiana del Lavoro | Cgil Emilia Romagna | Collettiv - facebook.com facebook