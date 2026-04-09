Manca un reale riconoscimento economico del nostro lavoro | scatta un nuovo sciopero dei farmacisti
Il settore delle farmacie private si prepara a una giornata di sciopero il 13 aprile, coinvolgendo oltre 76.000 dipendenti. La protesta nasce dalla richiesta di un riconoscimento economico più adeguato per il lavoro svolto. Questa mobilitazione segue altre tensioni emerse negli ultimi mesi, evidenziando le difficoltà di un settore che chiede maggiori garanzie salariali. La giornata di protesta interesserà l’intera giornata e coinvolgerà diverse realtà del settore.
Nuove tensioni nel settore delle farmacie private. Il 13 aprile oltre settantaseimila dipendenti del settore sciopereranno per tutta la giornata. La mobilitazione, di carattere nazionale, è stata indetta dai sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs in risposta allo stallo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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